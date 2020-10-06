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Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise için okulların açılma tarihi netleşirken, üniversiteler için alınacak karar merak ediliyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz günlerde, öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Birçok üniversite Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında uzaktan eğitim kararı almıştı. Öğrencilerin üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 16:00
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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi, güz dönemi eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversitelerin birçoğu Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında uzaktan eğitim kararı almıştı. Öğrenciler yüz yüze ve hibrit eğitim veren üniversiteleri merak ediyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN OLACAK?

Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.