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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise için okulların açılma tarihi netleşirken, üniversiteler için alınacak karar merak ediliyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz günlerde, öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Birçok üniversite Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında uzaktan eğitim kararı almıştı. Öğrencilerin üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 16:00
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