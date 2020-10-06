Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi, güz dönemi eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversitelerin birçoğu Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında uzaktan eğitim kararı almıştı. Öğrenciler yüz yüze ve hibrit eğitim veren üniversiteleri merak ediyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Hibrit ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte detaylar...