28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Söz konusu sınava ait sınav talimatı kılavuzu ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 18:03
  • 1
  • 9
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 98. Dönem Özel Güvenlik yazılı sınavı 26 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

98. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfası üzerinden erişime açılacak.

  • 3
  • 9
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

  • 4
  • 9
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

  • 5
  • 9
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak;