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98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Söz konusu sınava ait sınav talimatı kılavuzu ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...