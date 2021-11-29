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Haberler Galeri 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olmasının sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. İstanbul'da etkisini gösteren yağış sonrasında okullar tatil edildi. Veliler ve öğrenciler kreş, anaokulu ve dershaneler hakkında alınacak kararları merak ediyor. İşte, 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 21:32
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30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası nedeniyle yağışlar etkisini göstermeye başladı. Okullardan tatil haberi gelirken, dershane, kreş ve anaokulları için alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

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30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

30 KASIM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 30 Kasım Salı eğitime ara verildi. Diğer illerden tatil haberi gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

İSTANBUL YARIN 30 KASIM 2021 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 30 Kasım Salı eğitime ara verildi.

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30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...


SAKARYA'DA 30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Vali Oktay Çetin Kaldırım okulların fırtına nedeniyle tatil edildiğini şöyle duyurdu..

''Sevgili Hemşehrilerim; İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…'