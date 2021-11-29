HaberlerGaleri30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...
30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...
30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olmasının sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. İstanbul'da etkisini gösteren yağış sonrasında okullar tatil edildi. Veliler ve öğrenciler kreş, anaokulu ve dershaneler hakkında alınacak kararları merak ediyor. İşte, 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...