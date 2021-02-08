Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sonuçlar... Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sonuçlar...
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin önemli istihdam kolları arasında yer alan bekçilik alımları için tarih açıklaması bekleniyor. Koronavirüs salgını sürecinde alımlarına ara verilen bekçi alımları için, gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sonuçlar...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 22:19
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için başvuru süreci 19 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Sınav uygulaması için 20 Ocak tarihinde yapıldı. . Polis Akademisi Başkanlığı ise bekçilik sonuçları için tarih yayımladı. Bekçi olmak isteyenler sınav sonuçları için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sonuçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda tüm detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.
BEKÇİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.