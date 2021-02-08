Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sonuçlar...

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için başvuru süreci 19 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Sınav uygulaması için 20 Ocak tarihinde yapıldı. . Polis Akademisi Başkanlığı ise bekçilik sonuçları için tarih yayımladı. Bekçi olmak isteyenler sınav sonuçları için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Sonuçlar...