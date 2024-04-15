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Haberler Galeri Antalya'daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış

Antalya'daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış

Antalya'da yaşanan teleferik faciasının, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün yönetiminde olduğu Anet A.Ş.'nin, seçim dolayısıyla normalde 2.5 ay süren yıllık bakımı sadece 14 gün yaparak geçiştirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Teleferik sisteminde değiştirilmesi gereken hayati öneme sahip parçaların, seçim dolayısıyla temin edilip değiştirilmediği ve yıpranan parçalarla teleferiğin çalışmasına izin verildiği belirlendi.

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:09
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Antalya’daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış

Antalya'da yaşanan, 1 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan teleferik faciasının, yıllık bakımın gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

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Antalya’daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış

CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anet A.Ş.'nin her yıl yaklaşık 2.5 ay süren yıllık bakımı, seçim dolayısıyla sadece 14 gün yaptığı ve teleferik sisteminde hayati önem taşıyan bakımların ihmal edildiği belirlendi.

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Antalya’daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Tünektepe Teleferik Hattı'na 2024 yılı bakımı, 19 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapıldı.
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Antalya’daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış
Belediye verilerine göre teleferiğin bakımı 2021'de 72 gün, 2022'de 78 gün, 2023'te ise 71 gün sürmüştü. Buna rağmen bakım süresinin bu yıl sadece 14 gün olması, yaşanan facianın ardındaki ihmaller zincirini de gözler önüne serdi.
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Antalya’daki teleferik faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddia: Seçim var diye bakım yapılmamış
Alınan bilgilere göre teleferiğin bakımından sorumlu yetkililer ve görevliler, Anet A.Ş. çalışanı Okan Erol'un bilgisi dahilinde yılık periyodik bakım listesini hazırlayarak raporu, o dönem görevde olan Anet A.Ş. Genel Müdürü Mesut Kocagöz ve Başkan Yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu'ya sundu.