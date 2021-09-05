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Haberler Galeri ABD'nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi

ABD'nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi

Bagram hapishanesi, Amerika'nın Afganistan'da kurduğu binlerce Afgan'ın hayatını kaybettiği bir işkence merkeziydi. ABD'nin 20 yıl sonra ülkeden çekilmesinin ardından binlerce dram geride kaldı. O dramların izleri hala hapishanenin duvarlarında... A Haber Bagram hapishanesine girdi ve ABD'nin geride bıraktığı o kötü anıları görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.09.2021 01:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 01:58
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ABD’nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi

A Haber Bagram hapishanesinin çevresindeki sıkı güvenlik tedbirileri dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi

Orhan Sali ABD'nin Afganistan'daki işkence merkezinin

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ABD’nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi
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ABD’nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi
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ABD’nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi