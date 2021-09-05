05 Eylül 2021, Pazar
ABD'nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi
Bagram hapishanesi, Amerika'nın Afganistan'da kurduğu binlerce Afgan'ın hayatını kaybettiği bir işkence merkeziydi. ABD'nin 20 yıl sonra ülkeden çekilmesinin ardından binlerce dram geride kaldı. O dramların izleri hala hapishanenin duvarlarında... A Haber Bagram hapishanesine girdi ve ABD'nin geride bıraktığı o kötü anıları görüntüledi.
Giriş Tarihi: 05.09.2021 01:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 01:58
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12