ABD'nin işkence karargahı: Bagram | A Haber görüntüledi

Bagram hapishanesi, Amerika'nın Afganistan'da kurduğu binlerce Afgan'ın hayatını kaybettiği bir işkence merkeziydi. ABD'nin 20 yıl sonra ülkeden çekilmesinin ardından binlerce dram geride kaldı. O dramların izleri hala hapishanenin duvarlarında... A Haber Bagram hapishanesine girdi ve ABD'nin geride bıraktığı o kötü anıları görüntüledi.