05 Eylül 2021, Pazar
Akşehir Gölü kurudu! Üzerinde arabayla geçilebiliyor
Konya'da Akşehir Gölü, küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama sebebiyle tamamen kurudu. Gölde araç ile uçtan uca dolaşılabilirken, köylülerin bir takımı büyükbaş hayvanlarını otlatıyor. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar "Şu an bizler Konya Gölü üzerinde evlerimizi yapıp oturmaktayız. Benzer bir fotoğrafı, bugün Akşehir Gölü için de düşünmemiz mümkün olacaktır" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 05.09.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 11:29
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