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Haberler Galeri Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek günde aile, akraba, eş, dost fark etmeksizin "Mevlid Kandiliniz mübarek olsun" temalı Resimli, kısa, uzun, yeni Kandil mesajları, bugüne kavuşmanın huzurunu paylaşmayı sağlıyor. İslam dinince önem teşkil eden Kandillerin bu sene içerisinde sonuncusu yarın idrak edilecek. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler kandil mesajları için sorgulamalarını artırdı. İşte, Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 17.10.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 00:31
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Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları ve Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandil mesajları ve sözleri ile de Mevlid Kandili anlamı ve önemi daha da ön plana çıkıyor. Sevdiklerinize en içten dileklerinizi iletebileceğiniz kısa, uzun, yeni ve resimli kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altında sizler için derledik

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

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Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

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Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

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Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.