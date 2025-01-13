ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"ABD TAM ANLAMIYLA SINIFTA KALDI"

Bizim yaşadığımız sürece bak depremde yaptıklarımıza bir de ABD'nin yaptığına bak rüyalar ülkesi ya demokrasi insan hakları her şeyin öncelendiği bir yer insanlar birbirini ağarlamasa hepsi sokakta ortadalar. Bizim o hemen saatler sonra kurduğumuz çadırlar o işleyen kentler… Dolayısıyla ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı. Bunu sen ben değil dünya söylüyor.