13 Ocak 2025, Pazartesi
ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…
ABD alevlerle boğuşuyor. Donald Trump, mevcut yönetimi eleştirerek 'beceriksizler bir türlü söndüremedi' dedi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Türkiye ile ABD'yi kıyaslayan Başbuğ, 'ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı' ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:20