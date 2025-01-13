13 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

ABD alevlerle boğuşuyor. Donald Trump, mevcut yönetimi eleştirerek 'beceriksizler bir türlü söndüremedi' dedi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Türkiye ile ABD'yi kıyaslayan Başbuğ, 'ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı' ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:20
ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

ABD yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Ancak alevlerin önüne geçilemiyor.

Bölgedeki yıkımın boyutu 150 milyar dolara ulaşmış durumda. Can kaybı ise en az 24'e yükseldi.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

35 bin dönüm alanın küle döndüğü yangında 12 bin yapı tamamen yok oldu. Yangınların çıkış sebebi ise henüz bulunamadı.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA DEVLETİ GİBİ"

ABD'nin fener tutulmuş tavşan gibi bir anda sen ben gibi süreci seyrettiğini görüyoruz. Hani anlı şanlı ABD orduları, uçaklar, helikopterler, tekniğin teknolojinin en üst seviyede yaşandığı yerler? Bakıldığında bir üçüncü dünya devleti gibi ne yapacağını bilmez bir ucube yapının orada olduğunu görüyorsun ve herkes şunu soruyor. ABD kağıttan kaplan mıydı? Evet öyleydi.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"KENDİLERİNİ ÇOK İYİ ŞİŞİRDİLER!"

Bu tür devletler o kadar iyi şişirdi ki kendini sosyal medyayla algıyla filmlerle işte Hollywood tam yatağı. Dünyayı dizayn eden merkeziydi oralar. Baktığında o filmlere belgesellere adamlar çağ atlamış biz çok gerilerdeyiz bunlara erişilmez bunlara bulaşılmaz deniyordu.

YANGININ NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?
ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRMADAN ÇIKTIĞI İŞ YOK"

Rusya aylarca orman yangınını oturdu seyretti. Ukrayna savaşı? Yollardan topladılar. ABD ordusu bugüne kadar girip de bir tane yüzüne gözüne bulaştırmadan çıktığı iş var mı? Yok. Ne bekliyorsun öyle bir yapının itfaiyesinden ya da devlet tedbirinden.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

ABD'LİLER KENDİ KADERLERİYLE BAŞ BAŞA

O bize has. Bizle kıyaslıyorum yaşananı. Anında bakanlıklar, Silahlı Kuvvetler, halk, devletin bütün kurumları, bakanlar orada yattı kalktı günlerce depreminde de selinde de yangınında da. Milletçe seferber olduk. Baktığında ABD'lilerin kendi kaderiyle baş başa kaldığını görüyorum ben.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"BECERİKSİZLER! SAHADAKİ GERÇEK"

ABD dünya ile ilgileneceğine kendi içine odaklansa zaten bu sıkıntıları yaşamaz. Ama onun yerine hep fitne fesadın arkasında hep sorunlu coğrafyalarda hep altından ABD çıktığı için işte böyle içeride açıklar veriyor. Beceriksizler lafı hamaset değil sahadaki gerçek.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"ABD TAM ANLAMIYLA SINIFTA KALDI"

Bizim yaşadığımız sürece bak depremde yaptıklarımıza bir de ABD'nin yaptığına bak rüyalar ülkesi ya demokrasi insan hakları her şeyin öncelendiği bir yer insanlar birbirini ağarlamasa hepsi sokakta ortadalar. Bizim o hemen saatler sonra kurduğumuz çadırlar o işleyen kentler… Dolayısıyla ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı. Bunu sen ben değil dünya söylüyor.

ÇARPICI ABD - TÜRKİYE KIYASLAMASI!
ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"HİÇBİR ZAMAN DEVLET OLAMAMIŞ BİR YAPI"

Kendi kamuoyu tarafından da eleştiriliyor. ABD her anlamıyla sınıfta kaldı bana göre sürpriz de değil. ABD her işi yüzüne gözüne bulaştıran bir yapı çünkü hiçbir zaman devlet olamamış bir yapı. Devleti yönetmek farklı bir olay.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"ABD'NİN TEK ARTISI VAR"

Bizle kıyasladığında o kadar çok eksisi var ki. ABD'nin bir tek artısı var bizdeki kadar haini yok. Bizde o süreci sabote etmek isteyenleri hatırlayın. Yangın, deprem ne varsa devlet nerede diye feryat edenler 'help Turkey' diye başlık açanlar hadi şimdi açın bakalım 'help USA' diye.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

"DEDİRTMEZLER"

ABD'nin tek avantajı bizdeki kadar haini yok. Sanatçıların kendi evleri yandı. Tık diyebiliyorlar mı? Dedirtmezler. Çünkü onları yöneten menajerler konuşturmazlar konuşursan oraya getirmezler seni. Bize gelelim. Sanatçı kılığı ile gezenler var. Arkalarında menajerler var. O menajerler ne derse onu söylemek zorundalar.

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…

ÇARPICI ABD - TÜRKİYE KIYASLAMASI!

ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama! A Haber’de anlattı: Kağıttan kaplan! ABD’nin tek avantajı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN