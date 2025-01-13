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Yangının nedeni iklim değişikliği mi?

Yangının nedeni iklim değişikliği mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 12:18
ABD alevlerin önüne neden geçilemiyor? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yaşar, "sorun kuraklık" derken Pazarcı ise "bir acziyet var" ifadelerini kullandı. Başbuğ, "ABD kağıttan kaplan mıydı? Evet öyleydi." dedi.
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Yangının nedeni iklim değişikliği mi?
Yangının nedeni iklim değişikliği mi?
Yangının nedeni iklim değişikliği mi?
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