Yangının nedeni iklim değişikliği mi?

ABD alevlerin önüne neden geçilemiyor? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yaşar, "sorun kuraklık" derken Pazarcı ise "bir acziyet var" ifadelerini kullandı. Başbuğ, "ABD kağıttan kaplan mıydı? Evet öyleydi." dedi.

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