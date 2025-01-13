Çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması!

ABD alevlerle boğuşuyor. Donald Trump, mevcut yönetimi eleştirerek "beceriksizler bir türlü söndüremedi" dedi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Türkiye ile ABD'yi kıyaslayan Başbuğ, "ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN