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A Haber canlı yayınında çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması! Coşkun Başbuğ: ABD’nin tek artısı var...

A Haber canlı yayınında çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması! Coşkun Başbuğ: ABD'nin tek artısı var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 13:20
ABD alevlerle boğuşuyor. Donald Trump, mevcut yönetimi eleştirerek "beceriksizler bir türlü söndüremedi" dedi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Türkiye ile ABD'yi kıyaslayan Başbuğ, "ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.
ABD ile Türkiye arasında çarpıcı kıyaslama ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA ÇARPICI KIYASLAMA

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A Haber canlı yayınında çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması! Coşkun Başbuğ: ABD’nin tek artısı var...
Çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması!
Çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması!
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