13 Ocak 2025, Pazartesi
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A Haber canlı yayınında çarpıcı ABD - Türkiye kıyaslaması! Coşkun Başbuğ: ABD'nin tek artısı var...
ABD alevlerle boğuşuyor. Donald Trump, mevcut yönetimi eleştirerek "beceriksizler bir türlü söndüremedi" dedi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Türkiye ile ABD'yi kıyaslayan Başbuğ, "ABD tam anlamıyla sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.