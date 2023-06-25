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İbn-i Sina'dan asırlık sağlık tavsiyeleri! Şeker hastalığına şifa oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen çay tarifi...

Şeker hastalığına birebir! Vücudu çelik gibi yapıyor... İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri, bugün hala tıp eğitimlerinde kullanılıyor. Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler bulunuyor. Besin değeri yüksek olan bu bitkiler, tedaviyi destekliyor. İşte İbn-i Sina'dan şeker hastalarına şifa dağıtan tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:47
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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık tavsiyeleri! Şeker hastalığına şifa oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen çay tarifi...

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleriyle günümüze de ışık tutuyor. Tıp Kanunu kitabında bahsettiği bitki ise şeker hastalarına şifa dağıtıyor. İşte İbn-i Sina'dan vücudu çelik gibi yapan tavsiyeler...

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık tavsiyeleri! Şeker hastalığına şifa oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen çay tarifi...

ŞEKER HASTALARI DENESİN!

İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde şeker hastalarına kara hindiba otunu öneriyor. Kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra tüketilmesi tavsiye edilen otun hazırlanışı şu şekilde...

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık tavsiyeleri! Şeker hastalığına şifa oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen çay tarifi...

Karahindiba çayı nasıl yapılır?

Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

Malzemeler:

6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü 6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı 4 su bardağı su

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık tavsiyeleri! Şeker hastalığına şifa oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen çay tarifi...

Yapımı:

İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın. Kaynayan karışımı, karahindiba yapraklarının üzerine dökün. Ardından karışımın ağzını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek. İsterseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz.

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık tavsiyeleri! Şeker hastalığına şifa oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen çay tarifi...

Uyarı: İlaç kullanan, ciddi bir hastalığı bulunan, alerjisi olan kişilerin ve hamilelerin kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır.