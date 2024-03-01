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Haberler Galeri Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen ve Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-2" operasyonuna ait yeni detaylar ortaya çıktı. Eylül 2023'te iş insanı Y.D'nin Beykoz'daki bir restorandan, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce kaçırılması olayını da aynı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıların Kocaeli'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanmasına da karıştıklarını belirledi.

Giriş Tarihi: 01.03.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:46
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Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Çirkinler Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Mahzen-2" adlı operasyonun İstanbul ayağında yeni detaylara ulaşıldı.

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Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

İş insanı Y.D.'nin Eylül 2023'de Beykoz'daki bir restorandan kendilerine "Polis" süsü veren kişiler tarafından kaçırılması ve zorla alıkonulması olayını da aynı suç örgütünün üyelerinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

KOCAELİ'DEKİ İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

Zanlıların, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Kocaeli'de bulunan iş yerinin kurşunlanması olayına da karıştıkları belirlendi. Olaylardan sonra gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

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Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Polisi, Bağcılar İlçesi'nde faaliyet yürüten suç örgütünün farklı olaylara karıştığını ve son olarak 28 Şubat'ta İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri saptandı.

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Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

Suç örgütünün gelirini, uyuşturucu satışından elde ettiğini tespit eden İstanbul Polisi, İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.