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Haberler Galeri 2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

AK Parti hangi belediyeleri kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. Peki AK Parti hangi belediyeleri kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:09
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2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler, ülkenin dört bir yanındaki seçmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki 2024 yerel seçim sonuçları AK Parti'nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri hangileri? AK Parti hangi belediyeleri kazandı?

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2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

OY SAYIMI BAŞLADI MI?

31 Mart sabah saatlerinde başlayan seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona ermesinin hemen ardından, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemi derhal başlayacak.

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2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

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2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

AK PARTİ HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

AK Parti'nin hangi belediyeleri kazandığına dair net bilgiler, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilmesinin ardından ortaya çıkacak.

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2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?