2024 AK PARTİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart AK PARTİ seçim sonuçları ve oy oranları… AK Parti, Cumhur İttifakı nereleri kazandı?

AK Parti hangi belediyeleri kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. Peki AK Parti hangi belediyeleri kazandı?