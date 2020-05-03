A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinden Artemis Ajans isimli şirket çıktı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ürettikleri sahte ve fotoşoplu capslerle A Haber'e yönelik organize saldırılar düzenleyen bir montaj çetesi deşifre oldu. Sadece A Haber'i değil hükümet üyelerini de hedefine koyan, FETÖ taktikli sahte görüntüler üretip iftira atan şebekenin elebaşısı bir avukat çıktı. A Haber'e yönelik itibarsızlaştırma operasyonu yapan profesyonel sosyal medya ajansı Artemis'in bağlantıları araştırıldığında montaj çetesinin izi avukat Burak Efe'ye çıkıyor. Avukat kimliği altında trolleriyle sahte belge üretip iftira operasyonları yapan Efe'nin aynı zamanda yasadışı bahis siteleri için reklam ve tanıtım işleri yaptığı da iddia ediliyor.

İşte A Haber'i ve hükümet üyelerini hedef alan montaj şebekesinin kirli yüzü...