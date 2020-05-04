Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı koronavirüs salgını sonrası normalleşme taslağı ortaya çıktı. Taslakta camiler, berberler, kuaförler, kafeler , pastane ve restoran gibi hizmet veren yerler, turizm gibi birçok sektör için planlama yapıldı.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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