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Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı koronavirüs salgını sonrası normalleşme taslağı ortaya çıktı. Taslakta camiler, berberler, kuaförler, kafeler , pastane ve restoran gibi hizmet veren yerler, turizm gibi birçok sektör için planlama yapıldı.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:15
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Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci ele alınacak.

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Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugün Erdoğan'a sunacağı normalleşme takvimine yer verdi.

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Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı, onlarla toplantılar yaptı.

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Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

Geniş bir veritabanı oluşturmaya özen gösterildi. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerileri ise belirleyici oldu.

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Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu!

Fuat Oktay, titiz bir hazırlık süreci sonunda bir taslak hazırladı. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da kapsamlı bir sunum yapacak.