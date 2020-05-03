A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinden Artemis Ajans isimli şirket çıktı!

Twitter üzerinden yaptığı sahte paylaşımlar ve asılsız iddialarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti ve A Haber'i hedef alan bir "montaj şebekesi" deşifre oldu. Tüm bu saldırıların tek ortak noktası "Artemis Ajans" Peki bu ajans kimin? Kim ya da kimler tarafından finanse ediliyor? Hangi ünlü isimlerin ajansla bağlantısı var. Bu ajansla ilişkili hesaplar hangileri?

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