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A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinden Artemis Ajans isimli şirket çıktı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ürettikleri sahte ve fotoşoplu capslerle A Haber'e yönelik organize saldırılar düzenleyen bir montaj çetesi deşifre oldu. Sadece A Haber'i değil hükümet üyelerini de hedefine koyan, FETÖ taktikli sahte görüntüler üretip iftira atan şebekenin elebaşısı bir avukat çıktı. A Haber'e yönelik itibarsızlaştırma operasyonu yapan profesyonel sosyal medya ajansı Artemis'in bağlantıları araştırıldığında montaj çetesinin izi avukat Burak Efe'ye çıkıyor. Avukat kimliği altında trolleriyle sahte belge üretip iftira operasyonları yapan Efe'nin aynı zamanda yasadışı bahis siteleri için reklam ve tanıtım işleri yaptığı da iddia ediliyor.

İşte A Haber'i ve hükümet üyelerini hedef alan montaj şebekesinin kirli yüzü...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 17:02
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A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı
A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı

Twitter üzerinden yaptığı sahte paylaşımlar ve asılsız iddialarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti ve A Haber'i hedef alan bir "montaj şebekesi" deşifre oldu. Tüm bu saldırıların tek ortak noktası "Artemis Ajans" Peki bu ajans kimin? Kim ya da kimler tarafından finanse ediliyor? Hangi ünlü isimlerin ajansla bağlantısı var. Bu ajansla ilişkili hesaplar hangileri?

Tüm detaylar haberimizde...

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A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı
A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı

Nisan 2020'de kurulduğu anlaşılan Artemis Ajans'ın yine aynı tarihlerde açılan sosyal medya hesabının takipçi listesinde yer alan trollerin "biyografi" alanında "Artemis Ajans " detayı dikkat çekiyor.

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A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı
A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı

Artemis Ajans'ın sahibi avukat Muhammet Burak Efe isimli biri görünüyor. 2014 yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Efe, 2016 yılında Burak Efe Hukuk bürosunu kurmuş. Özellikle Gayrimenkul Hukuku alanı ile ilgileniyor. Siirtli olan Efe'nin aile üyelerinden eczacı Adnan Efe, 2015 yılında Siirt'ten Ak Parti milletvekili aday adayı olmuş ama seçilmemis.

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A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı
A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı

Artemis Ajans'ın domain adresi de belgesinde de görüldüğü gibi Burak Efe tarafından satın alınmış.

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A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı
A Haber’i hedef almışlardı tek tek deşifre oldular! Montaj çetesinin Artemis Ajans isimli şirket çıktı

Burak Efe'nin Kadıköy'deki avukatlık bürosu ile, A Haber'e yönelik iftira kampanyası yürüten Artemis Ajans'ın adresi ve telefonları da aynı.