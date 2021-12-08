08 Aralık 2021, Çarşamba
Konya Ovası’ndan korkutan görüntü! Görenler inanamadı
Konya'da yer altı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesi ile oluşan obrukların sayısı yapılan son araştırmalara göre iki bine yükseldi. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, konuya ilişkin açıklamasında "Günümüzde olan obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalara doğru gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:12
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