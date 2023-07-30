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Haberler Galeri 90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

"90 bin taşerona kadro verilecek mi?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Türkiye'de uzun süredir gündemi meşgul eden taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili Bakanlar Kurulu, yoğun bir tempoda çalışmalara başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, taşeron işçilerin kadroya alınması için önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, "Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? , "90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:50
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90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşeron işçiye kadro düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Taşerona kadro düzenlemesi, çalışanların daha istikrarlı bir iş yaşamına kavuşması ve güvenceli bir geleceğe sahip olmaları açısından büyük önem taşıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası "Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" gibi sorular gündeme getirildi. İşte, taşerona kadroda son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.