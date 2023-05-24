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Haberler Galeri 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

"Taşerona kadro verilecek mi, ne zaman?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İkinci tur seçimleri sonrası Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olarak ele alınacak olan konuların başında gelen taşerona kadro hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte taşerona kadro son durum 2023!

Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:11
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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

Taşerona kadro son gelişmeler 2023! Milyonlarca işçi kadroya geçmenin hayalini kuruyor. Bununla birlikte 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? sorusu sık sık gündeme getirilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Taşerona kadro hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

"ÇALIŞMANIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

Bakan Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro gündemi 2023! Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.