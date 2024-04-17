HaberlerGaleri3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
Milyonlarca öğrenci 9 günlük bir aranın ardından 15 Nisan Pazartesi günü derslere geri döndü. Ancak, bir sonraki tatilin ne zaman olacağı merak konusu haline geldi. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili öncesinde 3 ayrı tatil fırsatı daha bulunuyor. Peki, hangi günler okullar kapalı olacak?
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Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:56Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 07:57