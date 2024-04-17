3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB’den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Türkiye'deki eğitim-öğretim iş günü birinci dönemde 90, ikinci dönemde de 90 olmak üzere toplamda 180 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanmaktadır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gitmektedir.

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Ancak, yaz tatilinin süresinin kısalarak eğitim iş günlerinin uzatılması planlanmaktadır.