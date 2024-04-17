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Haberler Galeri 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Milyonlarca öğrenci 9 günlük bir aranın ardından 15 Nisan Pazartesi günü derslere geri döndü. Ancak, bir sonraki tatilin ne zaman olacağı merak konusu haline geldi. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili öncesinde 3 ayrı tatil fırsatı daha bulunuyor. Peki, hangi günler okullar kapalı olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 07:57
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3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB’den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Yaz tatiline doğru hızla ilerlerken, pek çok öğrenci ve veli gelecek planlarını yapmak için okulların kapanış tarihini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 çalışma takviminde belirtilen kapanış tarihi ise internet aramalarında sıkça aranan bir konu haline geldi. Öğrenciler ve veliler, yaz tatili öncesinde dinlenme fırsatı bulacakları 3 ayrı tatil daha olduğunu bilmek istiyorlar.

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3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB’den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Yaz Tatilinin Kısalması: Öğrencileri Bekleyen Değişiklikler

Tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. Eğitim-öğretim iş günlerinin 180 olan sayısı, 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

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3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB’den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Türkiye'deki eğitim-öğretim iş günü birinci dönemde 90, ikinci dönemde de 90 olmak üzere toplamda 180 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanmaktadır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gitmektedir.

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Ancak, yaz tatilinin süresinin kısalarak eğitim iş günlerinin uzatılması planlanmaktadır.

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3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB’den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Türkiye'deki yaz tatili süresi, ara tatil uygulamasından önce 13 hafta idi. Ancak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indirilmiştir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun olsa da, ilerleyen süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi açıklama gelmesi beklenmektedir. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB’den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!

Yaklaşan Tatiller: Öğrenciler İçin Heyecan Verici Günler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Nisan ayı içerisinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sebebiyle okullar bir gün tatil olacak. Bu özel günde öğrenciler, bayram coşkusunu yaşamak için heyecanla bekliyorlar.