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Haberler Galeri 9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

Son dakika haberleri... 7.7'lik depremin ardından 81 ilde okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, yurt genelinde okulların 13 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı. Peki 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okul var mı? Eğitime kaç gün ara verildi? Okullar ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:14
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9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

9-10 Şubat okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yurt genelinde 13 Şubat'a kadar eğitime ara verildiği duyuruldu. Konuya ilişkin detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki 9 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.

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9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

OKULLARIN 2 HAFTA TATİL OLDUĞU İLLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşağıdaki iller için bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş,

Hatay,

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9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

Adıyaman,

Malatya.

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9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7’lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL?

İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.