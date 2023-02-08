9-10 Şubat 2023 81 ilde okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Kahramanmaraş, Hatay...

Son dakika haberleri... 7.7'lik depremin ardından 81 ilde okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, yurt genelinde okulların 13 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı. Peki 7.7'lik deprem sonrası hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okul var mı? Eğitime kaç gün ara verildi? Okullar ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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