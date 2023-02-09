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Haberler Galeri 7.7, 7.6'lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

7.7, 7.6'lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

Deprem ne zaman bitecek sorusu gündemdeki yerini aldı. Saat 4.17'de meydana gelen 7.7'lik depremin artçı sarsıntıları hala sürüyor. Korku ve endişe halindeki vatandaşlar bir yandan da depremlerin ne kadar süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar ne zaman biter?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:29
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7.7, 7.6’lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7'lik depremin ardından devam eden artçı depremler korkuya sebep olurken vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman son bulacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler ne kadar sürecek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? 7.7'lik deprem sonrası fırtına ne kadar sürecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.7, 7.6’lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz.

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7.7, 7.6’lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

Deprem fırtınalarının bir ana deprem ile bir ilişkisi de yoktur. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kirik, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir.

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7.7, 7.6’lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

99 DEPREMİNDEN SONRA EN BÜYÜK DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor.

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7.7, 7.6’lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.