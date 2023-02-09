HaberlerGaleri7.7, 7.6'lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?
7.7, 7.6'lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?
Deprem ne zaman bitecek sorusu gündemdeki yerini aldı. Saat 4.17'de meydana gelen 7.7'lik depremin artçı sarsıntıları hala sürüyor. Korku ve endişe halindeki vatandaşlar bir yandan da depremlerin ne kadar süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar ne zaman biter?