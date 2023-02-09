7.7, 7.6’lık deprem sonrası artçılar ne kadar sürecek? Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Depremler devam edecek mi?

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7'lik depremin ardından devam eden artçı depremler korkuya sebep olurken vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman son bulacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler ne kadar sürecek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? 7.7'lik deprem sonrası fırtına ne kadar sürecek?