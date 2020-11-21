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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?

Kafeler ve restoranlar kapalı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım itibarıyla bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Salgının önüne geçebilmek için alınan yeni kısıtlama kararlarına göre, restoran ve kafelere saat sınırlaması getirildi. Peki, bugün kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 12:05
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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?

Kafeler bugün açık mı? Son zamanlarda vaka artışı nedeniyle bazı tedbirler gündeme geldi. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından hangi tedbirleri ne zaman geçerli olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ayrıntılar belli oldu. Peki, kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?

KAFELER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibarıyla başladı. Buna göre, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." ifadelerini kullandı.