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Kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak?
Kafeler ve restoranlar kapalı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım itibarıyla bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Salgının önüne geçebilmek için alınan yeni kısıtlama kararlarına göre, restoran ve kafelere saat sınırlaması getirildi. Peki, bugün kafeler açık mı, kapalı mı? 21 Kasım kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Saat kaça kadar açık olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 12:05
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