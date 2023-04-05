05 Nisan 2023, Çarşamba
7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023? İnfaz iyileştirme...
"Genel af yolda mı, çıktı mı?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının genel af beklentileri günlerdir devam ederken, TBMM'ye sunulan 7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Söz konusu yargı paketinde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi içeriği nedir, hangi maddeler var? İşte, genel af son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:42
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