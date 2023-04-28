Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7'li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Son dakika haberi | Türkiye, Akkuyu NGS'ye yakıt verilmesiyle birlikte resmen "nükleer güce sahip ülkeler ligi"ne yükseldi. Türkiye'nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'nu karşılayacak tesis, cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olurken; enerjinin stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığı şu günlerde Türkiye'nin elini güçlendirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, Türkiye'nin tarihi adımlarını köşesinde kaleme alırken; Türkiye'nin bu adımları karşısında küresel çetenin tek umudunun 7'li koalisyon olduğunu yazdı.