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Haberler Galeri Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7'li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7'li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Son dakika haberi | Türkiye, Akkuyu NGS'ye yakıt verilmesiyle birlikte resmen "nükleer güce sahip ülkeler ligi"ne yükseldi. Türkiye'nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'nu karşılayacak tesis, cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olurken; enerjinin stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığı şu günlerde Türkiye'nin elini güçlendirdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, Türkiye'nin tarihi adımlarını köşesinde kaleme alırken; Türkiye'nin bu adımları karşısında küresel çetenin tek umudunun 7'li koalisyon olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:08
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Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7’li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

İşte Melih Altınok'un "Durduramayacaklar" başlıklı yazısı

Dün Türkiye'nin en büyük meselelerinden birisi olan nükleer enerji hamlesinde tarihi dönemeç aşıldı.

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Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7’li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Soğuk algınlığı nedeniyle mesaisine ofisinden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Skype bağlantısıyla katıldığı törenle, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörüne yakıt yüklendi. İlk nükleer tesisimiz resmen ve fiilen çalışmaya başladı.

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Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7’li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Türkiye'nin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olan santral, toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Bu kapasite İstanbul'un elektrik tüketimine eşit.

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Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7’li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Kuşkusuz bu haber, enerjinin en değerli stratejik avantaj ve ülkelerin bağımsızlığında asgari şart olduğunu yaşayarak anladığımız bir dönemde Türkiye'ye ilaç gibi geldi.

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Darbe yapacak imkanları yok tek umutları 7’li koalisyon! Türkiye lig değiştiriyor küresel çete fırsat kolluyor

Zira Türkiye'nin enerji çeşitliliğini artırma yolunda radikal bir zihniyet değişimini yaşama geçiren Berat Albayrak'ın santralin temel atma töreninde söylediği gibi "70 yıllık hayalimiz" ifadesi boşuna değildi.