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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk sezonuyla tüm dünya listelerine ilk 10'dan giriş yapan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Melisa Sözen ile Başak Daşman'ın başrollerinde olduğu dizinin hangi otellerde çekildiği sorgulanmaya başladı. Peki, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 23:38
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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

Netflix'in yeni yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisi ilk 10 listesine girmeyi başardı. İlk sezonuyla büyük ilgi toplayan dizi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Dizinin Perihan Mağden'in romanından uyarlandığı bilinirken, başrolleri ise Melisa Sözen, Başak Daşman ve Hakan Emre Ünal paylaşıyor. Peki, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE KONUSU

Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor. Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde izleyici ile buluşturuyor.

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

OYUNCU KADROSU

Melisa Sözen

Musa Uzunlar

Eylül Tumbar

Başak Daşman

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

Meriç Rakalar

Emrah Kolukısa

Kubilay Tunçer

Birand Tunca

Alper Çankaya

Hakan Emre Ünal