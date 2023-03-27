Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?

Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ilk sezonuyla tüm dünya listelerine ilk 10'dan giriş yapan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Melisa Sözen ile Başak Daşman'ın başrollerinde olduğu dizinin hangi otellerde çekildiği sorgulanmaya başladı. Peki, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, tüm detaylar...