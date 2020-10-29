Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 75 yıl sonra ilk cuma namazı! Kariye camisinin yeni yüzü... 75 yıl sonra ilk cuma namazı! Kariye camisinin yeni yüzü... Kariye Camisi yapılan restorasyonun ardından cuma günü açılıyor. 75 yıl aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Camide fresk ve mozaikler için perde sistemi kuruldu. Giriş Tarihi: 29.10.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 07:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 75 yıl sonra müzeden yeniden camiye çevrilen Kariye Camisi'nde ilk cuma namazı yarın kılınacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı ilk namaz öncesinde hazırlıklar tamamlandı. SABAH, 15 asra yaklaşan kutsal geçmişiyle dikkat çeken Kariye Camisi'nin yeni yüzünü içeriden görüntüledi.
Tarihi yapının içindeki fresk ve mozaikler için perde sistemi oluşturuldu. Ahşap minber yerleştirilen camide, yapının orijinal halinden kalan kısımlar da korundu. Giriş ve iç orta kısmındaki mozaik ve freskler de aslına uygun olarak bakımdan geçirildi.
Ayasofya Camisi modeliyle yapılan düzenlemeyle, kıble yönündeki Hz. İsa mozaiklerini örten perde sistemi de kuruldu. Caminin halıları da serildi. Kariye, Bizans dönemi imparatorlarının İncil'den kıssaları anlatmak için yapılan altın mozaikleriyle biliniyor.
Camide 20 yıldan beri rehberlik yapan Serdar Dönmez, "Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Müslüman ziyaretçiler burada Hz. Meryem'i dinliyor. Kuran'daki kıssalardan örneklerle anlatıyorum. Kimisi Hz Meryem'in Kuran'da geçtiğini ilk kez burada duyduğunu söylüyor. Yahudiler de Hz. Musa hakkında bilgi alabiliyor. Burası gerçekten çok önemli bir dini mekan" dedi.