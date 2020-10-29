75 yıl sonra ilk cuma namazı! Kariye camisinin yeni yüzü...

Camide 20 yıldan beri rehberlik yapan Serdar Dönmez, "Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Müslüman ziyaretçiler burada Hz. Meryem'i dinliyor. Kuran'daki kıssalardan örneklerle anlatıyorum. Kimisi Hz Meryem'in Kuran'da geçtiğini ilk kez burada duyduğunu söylüyor. Yahudiler de Hz. Musa hakkında bilgi alabiliyor. Burası gerçekten çok önemli bir dini mekan" dedi.