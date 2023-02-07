HaberlerGaleri7 Şubat UÇUŞLAR İPTAL Mİ? İstanbul, Adana uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, Anadolu Jet, Sabiha Gökçen, Kahramanmaraş, İstanbul Havalimanı, Malatya,Gaziantep UÇAK SEFERLERİ!
7 Şubat UÇUŞLAR İPTAL Mİ? İstanbul, Adana uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, Anadolu Jet, Sabiha Gökçen, Kahramanmaraş, İstanbul Havalimanı, Malatya,Gaziantep UÇAK SEFERLERİ!
Ülkemiz deprem felaketiyle mücadele etmeye devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle binlerce kişi, "uçak seferleri iptal mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle İstanbul ve Adana'da yaşayan vatandaşlar, uçak seferlerine dair son dakika açıklamalarını takip ediyor. THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta 238 sefer iptal edilmişti. THY'den konuya dair yeni bir duyuru geldi. Peki, hangi hava yolları kapatıldı? İşte, 7 Şubat 2023 THY, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Malatya, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep uçak seferleri listesi...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:12Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:17