06 Eylül 2021, Pazartesi
Türkiye'den İran sınırına 'kale'li sıkı önlem!
Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 7 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı, 130 kilometre hendek kazıldı, 103 elektro optik kule inşa edildi. İşte sıcak noktadan dikkat çeken fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 20:00
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