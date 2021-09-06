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Türkiye'den İran sınırına 'kale'li sıkı önlem!

Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 7 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı, 130 kilometre hendek kazıldı, 103 elektro optik kule inşa edildi. İşte sıcak noktadan dikkat çeken fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 06.09.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 20:00
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Türkiye’den İran sınırına ’kale’li sıkı önlem!

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

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Türkiye’den İran sınırına ’kale’li sıkı önlem!

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, göçmen girişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.

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Türkiye’den İran sınırına ’kale’li sıkı önlem!

Sınır geçişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan modüler güvenlik duvarı çalışmalarında da 63 kilometrelik bölümün 7 kilometrelik kısmı tamamlandı, sınır hattında 130 kilometre de hendek kazıldı.

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Türkiye’den İran sınırına ’kale’li sıkı önlem!

"SINIRDAKİ TEDBİRLERİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARDIK"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, son üç yılda sınırdaki önlemlerin sürekli artırıldığını söyledi.

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Türkiye’den İran sınırına ’kale’li sıkı önlem!

Daha önce sınır hattının güvenliğini sağlayan alay konumundaki birliğin tugay seviyesine çıkarıldığını belirten Bilmez, jandarmanın 9 tabur, 44 karakol ve 150'ye yakın kulede görev yaptığını ifade etti.