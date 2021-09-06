Türkiye’den İran sınırına ’kale’li sıkı önlem!

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, göçmen girişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.