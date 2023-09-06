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Haberler Galeri 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgelerini belirlemek için önemli bir veri kaynağı olmuştur. Fay hatlarının yakınında bulunan 24 il üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığının yüksek olduğu bölgeler net bir şekilde belirlenmiştir. İşte riski yüksek iller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 14:07
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7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerini daha yakından inceledi. Bu çalışma sonucunda, ülkemizde 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali en yüksek olan iller belirlendi. Deprem riski en yüksek olan iller sıralamasında İzmir ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu.

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7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

Jeoloji Mühendisleri Odası, altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. İnceleme; Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

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7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

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7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

İSTANBUL VE İZMİR LİSTENİN BAŞINDA

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.