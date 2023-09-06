06 Eylül 2023, Çarşamba
7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgelerini belirlemek için önemli bir veri kaynağı olmuştur. Fay hatlarının yakınında bulunan 24 il üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığının yüksek olduğu bölgeler net bir şekilde belirlenmiştir. İşte riski yüksek iller...
Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 14:07
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