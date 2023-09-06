7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerini daha yakından inceledi. Bu çalışma sonucunda, ülkemizde 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali en yüksek olan iller belirlendi. Deprem riski en yüksek olan iller sıralamasında İzmir ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı.