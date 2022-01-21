Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktılar. Omicron kaynaklı vaka artışı nedeniyle online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyordu. MEB Bakanı Mahmut Özer, 'yüz yüze eğitim' ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte haberin detayları...