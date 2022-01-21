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Haberler Galeri Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktılar. Omicron kaynaklı vaka artışı nedeniyle online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyordu. MEB Bakanı Mahmut Özer, 'yüz yüze eğitim' ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 10:57
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Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, yarıyıl tatiline çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı yer almıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve velilerinin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Peki, yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI, KAÇ GÜN?

Bakan Özer, yaptığı son dakika açıklamasında, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

2. DÖNEM ONLİNE EĞİTİME Mİ GEÇİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

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Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yrıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

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Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.