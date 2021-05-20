OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Bakan Pakdemirli, diğer bir güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadelerini kullanarak paylaştı. İşçi alımı ile ilgili şartlar ve detaylar ise henüz paylaşılmadı.