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OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden geçici işçi alımı duyurusu geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak amacıyla 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını kamuoyuna duyurdu. İşte, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 01:20
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