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Haberler Galeri OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden geçici işçi alımı duyurusu geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak amacıyla 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını kamuoyuna duyurdu. İşte, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 20.05.2021 01:20
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OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak amacıyla 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. OGM tarafından yapılacak alımlar için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

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OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN? ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda iki güzel haber paylaşmak istediğini belirtti ve şu ifadelerde bulundu: "Geleceğe nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz"

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OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Bakan Pakdemirli, diğer bir güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadelerini kullanarak paylaştı. İşçi alımı ile ilgili şartlar ve detaylar ise henüz paylaşılmadı.

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OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

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OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.