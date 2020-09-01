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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasından uzun süre geçmesi sonrasında polis olmak isteyenler EGM tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Polis Meslek Yüksek Okulu için TYT puan türünde baraj puanı 2020 tarihi için 150 olarak açıklanmıştı. Tercih yapan 2.500 kişi 2 yıllık eğitimin ardından göreve başlayabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 17:45
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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT baraj puanı 150 olarak açıklanmıştı. Eylül ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde PMYO başvurularının ne zaman alınacağı merak ediliyor. EGM tarafından yapılacak son dakika açıklama yakından takip ediliyor. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek. Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250