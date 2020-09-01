PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasından uzun süre geçmesi sonrasında polis olmak isteyenler EGM tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Polis Meslek Yüksek Okulu için TYT puan türünde baraj puanı 2020 tarihi için 150 olarak açıklanmıştı. Tercih yapan 2.500 kişi 2 yıllık eğitimin ardından göreve başlayabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? Polislik için aranan şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...