Ankara'da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul'da ise doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi

Ankara kasım ayını da kurak geçirdi. Hiç yağış olmaması durumunda barajlardaki su şehrin sadece 4 aylık ihtiyacını karşılayabilir durumda. Öte yandan İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17.03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. .İşte verilere göre barajların aktif doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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