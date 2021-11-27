27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ankara'da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul'da ise doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi

Ankara'da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul'da ise doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi

Ankara kasım ayını da kurak geçirdi. Hiç yağış olmaması durumunda barajlardaki su şehrin sadece 4 aylık ihtiyacını karşılayabilir durumda. Öte yandan İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17.03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar keçilerin otladığı meralar haline geldi. Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. .İşte verilere göre barajların aktif doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:31
  • 1
  • 17
Ankara’da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul’da ise doluluk oranı yüzde 41.44’e geriledi

Ankara'nın barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Ankara’da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul’da ise doluluk oranı yüzde 41.44’e geriledi

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI AZALDI
Barajlardaki aktif kullanılabilir su yüzdesi yüzde 7,88. Aktif kullanılabilir su miktarı da 124 milyon 839 metreküp.

  • 3
  • 17
Ankara’da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul’da ise doluluk oranı yüzde 41.44’e geriledi

Hiç yağış olmaması durumunda barajlardaki su şehrin sadece 4 aylık ihtiyacını karşılayabilir durumda.

  • 4
  • 17
Ankara’da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul’da ise doluluk oranı yüzde 41.44’e geriledi

ASKİ verilerine göre, başkentteki barajların genel durumu ise şöyle...

  • 5
  • 17
Ankara’da barajlar alarm veriyor: 4 aylık su kaldı! İstanbul’da ise doluluk oranı yüzde 41.44’e geriledi

AKYAR BARAJI - YÜZDE 13,18