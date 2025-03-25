Şehzadebaşı Camisi’nde Müslüman gençler nöbette!

Camiye hiçbir parti önceliğinde ve provokasyon amaçlı gelmediklerine işaret eden Basuğuy, "Buraya gelen bütün arkadaşlarımızın tek derdi, bu camiye, mukaddesatımıza yapılan saygısızlığı önlemek ve engellemektir. Hepimiz sadece bunun için buraya geldik. Bu saygısızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Devlet büyüklerimiz, gerekli önlemleri mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı.



Hüseyin Kahraman da "Teravih namazımızı kıldık ve camimizi temizledik. Bir takım olaylar yaşandı. Caminin etrafında şişeler bulundu, hazirelerindeki mezar taşlarına saldırı oldu. Bundan dolayı bugün saflarımızı doldurduk. Camimizi korumak için burada bulunduk. Saygı çerçevesi içerisinde camimizde bulunalım." dedi.



İFTAR PROGRAMINI İPTAL ETTİLER



Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı, Saraçhanedeki izinsiz gösterilere katılan bir grubun, cami ve haziresine zarar vermesini protesto için bu akşam iftarlarını Şehzadebaşı Camisi'nde açacaklarını duyurmuştu.



Büyük Doğu Akıncıları Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise programın iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül tarafından Şehzadebaşı Camisi'ne yönelik dün akşam gerçekleşen alçakça hareketlerin tekrarını önlemek adına her türlü tedbirin kesinlikle alınacağı yönünde tarafımıza güvence verilmiştir. Bu sebeple bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız iftar ve teravih organizasyonumuzu iptal etme kararı aldık. Ancak derneğimizden bir heyet, camiyi ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacaktır. Bize verilen sözlerin gereği yerine getirilmediği takdirde, Büyük Doğu Akıncıları olarak gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ederiz."