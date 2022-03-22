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Haberler Galeri Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı (32), taburcu olurken alkışla protesto eden, aralarında doktorların da olduğu 25 kişiyi belirledi. İdari soruşturmada protestoya katıldıkları belirlenenlerin ifadelerinin alınacağı bildirilirken hastanede görevli doktorların, WhatsApp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:33
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Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.

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Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.

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Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

DOKTOR TARIMER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

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Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.