HaberlerGaleriDoktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...
Doktor uzman çavuşu darp ile suçlamıştı! Whatsapp yazışmaları dikkat çekti...
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı (32), taburcu olurken alkışla protesto eden, aralarında doktorların da olduğu 25 kişiyi belirledi. İdari soruşturmada protestoya katıldıkları belirlenenlerin ifadelerinin alınacağı bildirilirken hastanede görevli doktorların, WhatsApp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı.