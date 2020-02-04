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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS için geri sayım sürüyor. Devlet kurumlarında çalışma fırsatı yakalamak isteyen binlerce kişi KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM takvimi yoğun şekilde sorgulanırken, 2020 KPSS başvurularına yönelik araştırma sürüyor. KPSS'ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Peki, KPSS ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 18:46
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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuruları için gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. KPSS başvuruları başladı mı sorusuna binlerce vatandaş yanıt arıyor. KPSS ile iyi bir puan kazanan vatandaşlar, devlet kurumlarında veya üniversitelerde kadroya başvurup yerleşme hayali kuruyor. KPSS sınavları farklı oturumlarla yapılıyor. Bu oturumlar arasında genel yetenek sınavı, lisans alan bilgisi sınavı, öğretmenlik alan bilgisi sınavı, ön lisans, ortaöğretim ve din hizmetleri alan bilgisi sınavları bulunmaktadır. İşte, 2020 KPSS ne zaman sorusunun yanıtı!

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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

2020 LİSE KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim düzeyi KPSS bu yıl 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 8 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

4 yıllık lise mezunları için düzenlenecek olan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Adayların 7 Eylül 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca geç başvuru tarihi ise 22 Eylül 2020 olarak açıklandı.

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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim sınavı: 08 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans sınavı: 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek.

KPSS Lisans sınavı: Alan bilgisi 1. günü 25 Temmuz 2020 tarihinde KPSS lisans alan bilgisi 2. günü 26 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek.

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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, ön lisans ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001'de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir.