KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, ön lisans ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001'de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir.