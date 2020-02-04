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KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS için geri sayım sürüyor. Devlet kurumlarında çalışma fırsatı yakalamak isteyen binlerce kişi KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM takvimi yoğun şekilde sorgulanırken, 2020 KPSS başvurularına yönelik araştırma sürüyor. KPSS'ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Peki, KPSS ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.02.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 18:46
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