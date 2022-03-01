01 Mart 2022, Salı
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları duyurdu
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir." denildi.
Giriş Tarihi: 01.03.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 23:01
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