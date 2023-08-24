5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 57'yi bulmaktadır.''