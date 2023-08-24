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Haberler Galeri 5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

"Evde bakım maaşına zam gelecek mi 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde artık sona gelindi. Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği müzakereler sonucunda toplu sözleşme zammı netlik kazanacak. Memur zammı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri üzerinde de etkili olacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 24.08.2023 10:43
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5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

"Evde bakım maaşı zamlanacak mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin gündeminde yer alan Toplu sözleşme zammı, memurların yanı sıra 65 yaş üstü, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Bu noktada vatandaşlar, evde bakım maaşına gelecek zammı merak ediyor. İşte, evde bakım maaşı son durum!

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5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

KAMU TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren müzakere süreci, belirlenen takvim gereği 22 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

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5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA 2. TEKLİF

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.

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5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

Toplu sözleşmede ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ikinci zam teklifini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu ifade etti.

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5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 57'yi bulmaktadır.''