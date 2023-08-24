24 Ağustos 2023, Perşembe
5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...
"Evde bakım maaşına zam gelecek mi 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerinde artık sona gelindi. Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği müzakereler sonucunda toplu sözleşme zammı netlik kazanacak. Memur zammı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri üzerinde de etkili olacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 10:43
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