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Haberler Galeri VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV'siz fiyatlar...

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV'siz fiyatlar...

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı! 2023 Genel Seçimleri öncesi üniversite öğrencilerine yönelik olarak gündeme gelen vergisiz telefon ve bilgisayar satışı hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki müjdesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından da çalışmaların devam ettiği açıklanmıştı. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:33
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VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV’siz fiyatlar...

"Vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon hakkında açıklamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde yerine getirilecekken, öğrenciler yüzde elli fiyatına cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV’siz fiyatlar...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergisiz telefon kampanyası ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı soruldu.

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VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV’siz fiyatlar...

Bakan Mehmet Şimşek, ''Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar için çalışma var ama detay paylaşamam.'' dedi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

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VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV’siz fiyatlar...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR DÜZENLEMESİ YOLDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar ve tablet satın alımlarında vergiden muaf tutulacağını duyurmuştu.

Bunun yanı sıra gençlere ücretsiz internet de sağlanacağını belirten Başkan Erdoğan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.''

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VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV’siz fiyatlar...

GÖZLER MECLİS'TE!

Öğrencilere yönelik vergisiz cep telefonu kampanyasının Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu nedenle kampanyaya ilişkin tüm detayların Ekim ayında netleşeceği öngörülüyor.

Bu konuda son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek. Erdoğan'ın yapılmasını istedikleri belli aralıklar ile hayata geçirilecek.