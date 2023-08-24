VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV’siz fiyatlar...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR DÜZENLEMESİ YOLDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar ve tablet satın alımlarında vergiden muaf tutulacağını duyurmuştu.

Bunun yanı sıra gençlere ücretsiz internet de sağlanacağını belirten Başkan Erdoğan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.''