24 Ağustos 2023, Perşembe
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler? Redmi 10, Apple, Samsung KDV'siz fiyatlar...
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı! 2023 Genel Seçimleri öncesi üniversite öğrencilerine yönelik olarak gündeme gelen vergisiz telefon ve bilgisayar satışı hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki müjdesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından da çalışmaların devam ettiği açıklanmıştı. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 09:33
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