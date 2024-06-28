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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama süreci ve sınavsız öğrenci alabilen liseler bulunuyor. Peki, 5., 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu notu nasıl hesaplanır? İşte 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama ekranı ve detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 08:38 Güncelleme: 28.06.2024 08:38
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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı öğrenciler ve veliler arasında doruk noktasına ulaşırken, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle sınavsız öğrenci alımı yapan liseler için OBP'nin nasıl hesaplandığı büyük bir önem taşıyor.

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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

OBP NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin liseye geçiş sürecinde önemli bir etkene sahip. 100 üzerinden hesaplanan mezuniyet notunun 5 ile çarpılmasıyla elde edilen OBP, öğrencilerin akademik başarılarını yansıtan kritik bir faktör.

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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

Örneğin, mezuniyet notu 80 olan bir öğrencinin OBP'si 400 olurken, 50 olan bir öğrencinin OBP'si 250 olarak hesaplanır.

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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

LGS PUANI HESAPLAMA

LGS puan hesaplama, öğrencilerin sınavdaki performanslarını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir:

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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

Ham Puan Hesaplama: Öğrencinin her bir alt testteki doğru cevap sayısından yanlışların üçte biri düşülerek ham puan hesaplanır.
Standart Puan Dönüşümü: Her alt test için, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak tüm öğrencilerin puanları ortalama 50 ve standart sapma 10 olacak şekilde dönüştürülür.