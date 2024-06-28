5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl ve nereden yapılır? 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler OBP hesaplama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama süreci ve sınavsız öğrenci alabilen liseler bulunuyor. Peki, 5., 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu notu nasıl hesaplanır? İşte 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama ekranı ve detaylar!