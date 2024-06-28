LGS sınavsız alan liseler hangileri? LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? e-Okul sorgulama ekranı 2024! Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Bu soru, son günlerde öğrenciler ve veliler arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gitmek istedikleri liseleri belirlemeye başladılar. Peki, LGS puanı olmadan lise tercihi yapmak mümkün mü? Yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!