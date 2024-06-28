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LGS sınavsız alan liseler hangileri? LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? e-Okul sorgulama ekranı 2024! Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Bu soru, son günlerde öğrenciler ve veliler arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gitmek istedikleri liseleri belirlemeye başladılar. Peki, LGS puanı olmadan lise tercihi yapmak mümkün mü? Yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:00 Güncelleme: 28.06.2024 10:19
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LGS SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

LGS'ye girmeden liseye gidilir mi sorusu, öğrenci ve velilerin gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 81 ilde 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavına katılmayan 8. sınıf mezunları, "Sınavsız hangi liseye gidebilirim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistemle, adrese dayalı olarak liselere kayıt yapılabiliyor.

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LGS SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklandı. Gözler tercih sürecine çevrilirken, öğrenciler ve veliler tercih işlemleri, adrese dayalı kayıt gibi konularda detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyor.

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LGS SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

Adrese Dayalı Kayıt İçin İzlenecek Yollar

İkamet Adresine Göre Okul Belirleme: Öğrencilerin öncelikle ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeleri gerekiyor.

"Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" Üzerinden Tercih: Belirlenen okullar arasından en fazla 10 okul, "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebiliyor.

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LGS SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

Tercihlerde Eşitlik Durumunda Bakılacak Kriterler

Okulların belirli bir kontenjanı olması nedeniyle, aynı okula yerleşmek isteyen öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda bazı kriterler devreye giriyor. Bu kriterler şunlar:

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LGS SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

📍Ortaokul Başarı Puanı (OBP)
📍Yaş (Küçük olana öncelik verilir.)
📍8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı
📍Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı (Az olana öncelik)
📍Tercih önceliği