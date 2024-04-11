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Haberler Galeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen özel tatil günleri yaklaşıyor! Üç gün boyunca, eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Bu duyuru, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir heyecan yaratıyor çünkü herkes hangi günlerin tatil olacağını merak ediyor. İşte, bu özel günlerle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:09
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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Yaz tatilinin heyecanla beklenen müjdecisi, ara tatil dönemi öğrenciler ve aileleri için nihayet başladı. Bu dönemde milyonlarca öğrenci, yoğun geçen ders temposundan bir nebze olsun uzaklaşarak, aileleriyle kaliteli zaman geçirme fırsatı bulacak.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Okullar Kapandı, Tatil Başladı

Ara tatil ve Ramazan Bayramı nedeniyle okullar, 5 Nisan Cuma günü itibarıyla öğrencilere kapılarını kapattı.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Toplamda 9 gün sürecek olan bu tatil dönemi, hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Bu süreç, aynı zamanda, kamu çalışanlarına da idari izin imkanı sağlayarak, toplumun geniş bir kesimine nefes aldırıyor.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Eğitime Kısa Bir Ara

15 Nisan Pazartesi günü, ikinci dönem eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona erişi olan 14 Haziran 2024 tarihine kadar, öğrenciler ve öğretmenler için yoğun bir tempo bizi bekliyor. Yeni eğitim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak, tüm hazırlıklar bu tarihe göre şekillendirilecek.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Önemli Tarihler ve Tatiller

Bu dönem içerisinde, öğrencileri ve öğretmenleri üç önemli tatil daha bekliyor:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Özel gösteriler ve etkinliklerle dolu bu özel gün, okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilere bayram coşkusunu yaşatacak.