5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı

Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen özel tatil günleri yaklaşıyor! Üç gün boyunca, eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Bu duyuru, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir heyecan yaratıyor çünkü herkes hangi günlerin tatil olacağını merak ediyor. İşte, bu özel günlerle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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