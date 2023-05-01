AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 91 kuruş ve 4 gün sonrasında ise 47 kuruş indirim yapılan motorin litre fiyatları için bir yeni indirim daha gözüktü. Son dakika bilgisine göre, mazot fiyatı için 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.