01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

Son dakika...Akaryakıta bir indirim müjdesi daha geldi. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Geçtiğimiz günler benzine gelen indirimin ardından yeni bir indirim müjdesi de motorine geldi. Son dakika duyurusu sonrası araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" Motorine ne kadar indirim gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:24
  • 1
  • 12
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorin indirimi az önce duyuruldu! Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan değişkenlik benzin ve mazot fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz günler benzine gelen indirimin ardından, bu sefer motorin fiyatlarında gerileme yaşanacak. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorin fiyatına indirim mi geldi? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 91 kuruş ve 4 gün sonrasında ise 47 kuruş indirim yapılan motorin litre fiyatları için bir yeni indirim daha gözüktü. Son dakika bilgisine göre, mazot fiyatı için 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

  • 3
  • 12
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

İndirim sonrası motorin litre fiyatları ortalama olarak İstanbul'da 19,11, Ankara'da 19,46 TL ve İzmir'de ise 19,54 TL'den satılacak.

  • 4
  • 12
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzine ise 29 Nisan Cumartesi günü 90 kuruşluk indirim geldi. Son olarak alınan bilgilere göre, gelecek Salı günü gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 58 kuruşluk indirim gelecek.

İndirimin uygulanması halinde motorin İstanbul'da 19.11 lira, Ankara'da 19.53 lira.

  • 5
  • 12
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste

1 MAYIS 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,30 TL
Motorin fiyatı: 19,70 TL