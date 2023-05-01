01 Mayıs 2023, Pazartesi
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste
Son dakika...Akaryakıta bir indirim müjdesi daha geldi. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Geçtiğimiz günler benzine gelen indirimin ardından yeni bir indirim müjdesi de motorine geldi. Son dakika duyurusu sonrası araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" Motorine ne kadar indirim gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:24
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