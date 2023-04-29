CHP'li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

İzmir'de 5 yıldızlı Von Resort Bien Perla Otel'in kaçak katlarına göz yummak ve usulsüz işlemleri görmezden gelme karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşa ettiği iki villasını alan CHP'li Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Kayalar hakkında 12 yıla kadar hapis istenirken, iddianamede 2 villanın Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine rayiç bedelinin çok altında 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi.