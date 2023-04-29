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Haberler Galeri CHP'li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

CHP'li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

İzmir'de 5 yıldızlı Von Resort Bien Perla Otel'in kaçak katlarına göz yummak ve usulsüz işlemleri görmezden gelme karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşa ettiği iki villasını alan CHP'li Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Kayalar hakkında 12 yıla kadar hapis istenirken, iddianamede 2 villanın Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine rayiç bedelinin çok altında 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:46
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CHP’li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade etmeleri karşılığında Bodrum'daki iki villayı rüşvet olarak aldıkları tespit edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden alındı.

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CHP’li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI
Menderes Belediye Başkanıyken gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Mustafa Kayalar, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç, Bien Otel'in sahibi Ali Bektaş ve Nurullah Ercan, Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak, emlakçı Songül Van hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianameye göre, N.K ve Z.S. isimli kişiler konu ile ilgili ihbarda bulundu.

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CHP’li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

İddianamede, Özdere'deki Bien Otel inşaatlarında ruhsat ve eki projelere aykırı yapılaşma olduğuna dair ihbar olduğu, ihbardan ancak 6 ay sonra yapı tatil zaptı tutulduğu, buna rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmayarak otel inşaatındaki kaçak yapılaşmaya müsaade edildiği belirtildi.

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CHP’li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

3.7 MİLYONLUK VİLLAYI 350 BİN LİRAYA SATMIŞLAR
Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki villanın 02 Nisan 2020'de 350 bin lira bedelle otel inşaatının sahibi Ali Bektaş tarafından CHP'li Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine yapıldığı anlaşıldı. Villanın rayiç değerinin 3 milyon 750 bin lira olduğu, alım satım ile rayiç bedeli arasındaki 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede yer aldı.

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CHP’li eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a rüşvetten 12 yıl hapis istemi! İddianamenin detayları ortaya çıktı

KAYINPEDERİ VİLLAYI KISA SÜRE SONRA 8.5 KATINA SATMIŞ
İddianamede Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, eşi Aslı Kayalar ve kayınpederi Ruhi Durak'ın banka kayıtları ve tapu dökümleri de yer aldı. Özdere'de yer alan Bien Otel'in kaçak katlarına göz yummak, usulsüz işlemleri görmezden gelmek karşılığında aynı şirketin Bodrum'da bulunan villalarından 2 tanesi Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi.