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Haberler Galeri 4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

Son dakika haberi.... Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi dün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmüştü. Binlerce mahkumun ve ailesinin heyecanla beklediği af yasası TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, 2020 ceza infaz indirimi çıktı mı? infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Af yasasında son durum nedir?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:31
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4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

Son dakika... Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesinde son durum nedir? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası çalışmaları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası hızlandırıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit ��zkan, 70 maddeden oluşan kanun teklifinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Ceza infaz indirimi son durum nedir? İşte 4 Nisan af yasasında son gelişmeler...

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4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Komisyonda kabul edilmesinin ardından yasanın TBMM Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

İNFAZ PAKETİNE NELER VAR?

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, İnfaz Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor. İnfaz Hakimliği Kanununun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye değiştirildi.

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4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

İnfaz Hakimliği Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan hakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı çevresi, kuruldukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olacak.

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4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hakimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin yetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı yere göre belirlenecek. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin yapılan şikayetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yerde infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunacak.