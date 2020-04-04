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4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?
Son dakika haberi.... Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi dün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmüştü. Binlerce mahkumun ve ailesinin heyecanla beklediği af yasası TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, 2020 ceza infaz indirimi çıktı mı? infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Af yasasında son durum nedir?
Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:31
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