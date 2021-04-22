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Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Otokar, farklı konfigürasyonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan zırhlı muharebe aracı Tulpar ile farklı ülkelerdeki ihtiyaç ve alımları takip ediyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Bu tip araçlara ihtiyaç son zamanlarda giderek artıyor. Tulpar, farklı ülkelerin ihtiyaçlarına hem teknik hem yetenek hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikte. Tulpar seri imalata hazır, biz de dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyoruz. Tulpar'ın (orta sınıf tank konfigürasyonu) testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler oldukça memnun edici. Önümüzdeki dönemde ihracat anlamında olumlu gelişmeler olmasını umut ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:34
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Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Otokar, farklı konfigürasyonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan zırhlı muharebe aracı Tulpar ile farklı ülkelerdeki ihtiyaç ve alımları takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Otokar, yüksek ateş gücü ve modüler yapısıyla öne çıkan zırhlı paletli araç Tulpar ve amfibi zırhlı paletli araç Tulpar-S ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şirketin yüksek ateş gücü ve modüler yapısıyla öne çıkan zırhlı paletli aracı Tulpar ve amfibi zırhlı paletli aracı Tulpar-S'ye yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Tulpar'ın, bugünün piyade ve komando birliklerinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlandığını belirten Görgüç, aracın kullanıcıların tek bir platformu farklı görevlerde kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda geliştirildiğini söyledi.

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Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Görgüç, bu sayede hafif tank, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, ambulans, bakım ve kurtarma aracı, havan aracı, istihkam aracı ve diğer türev araç konfigürasyonlarının kullanıma sunulabildiğini bildirdi.