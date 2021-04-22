Türkiye'nin yerli silahları! Zırhlı muharebe aracı Tulpar'dan büyük başarı

Otokar, farklı konfigürasyonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan zırhlı muharebe aracı Tulpar ile farklı ülkelerdeki ihtiyaç ve alımları takip ediyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Bu tip araçlara ihtiyaç son zamanlarda giderek artıyor. Tulpar, farklı ülkelerin ihtiyaçlarına hem teknik hem yetenek hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikte. Tulpar seri imalata hazır, biz de dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ediyoruz. Tulpar'ın (orta sınıf tank konfigürasyonu) testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler oldukça memnun edici. Önümüzdeki dönemde ihracat anlamında olumlu gelişmeler olmasını umut ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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