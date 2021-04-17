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Haberler Galeri 3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 3 gün yasak var mı? sorusu, son günlerde milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler 23 Nisan'a çevrildi. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 12:39
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3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve Türkiye bağımsızlığını ilan etti. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924'te, bugünün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasını sağladı. 23 Nisan için geri sayım başlarken gözler kısıtlamaların olup olmayacağına çevrildi. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu? İşte cevaplar...

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3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 23 Nisan bu sene cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.

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3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922′de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935′te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927′de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur.

En son 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

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3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Ayrıca 1933′te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979′u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.