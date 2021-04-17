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3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 3 gün yasak var mı? sorusu, son günlerde milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler 23 Nisan'a çevrildi. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 12:39
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