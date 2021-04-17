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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

Dünyada yeni tip corona virüs ölümlerinin sayısı 3 milyonu aşarken, pandemiye karşı en güçlü silah olarak aşılar görülüyor. Tarihin en büyük aşılama kampanyasında şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere 155 ülkede 869 milyon doz aşı uygulandı. Ancak, küresel olarak aşılama hızı hala beklenenin çok gerisinde... Bilim dünyası ise corona virüs salgınında felaket senaryosunu tartışıyor: Aşıların ve bağışıklık sisteminin etkili olamayacağı bir mutasyon ortaya çıkarsa ne yapılacak? Bilim insanları yanıtladı...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:59
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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

Dünyada corona virüse karşı aşılama kampanyasının ağır ilerlemesi endişe yaratıyor: Corona virüsün bir mutasyonla, hiçbir aşının fayda etmeyeceği ve daha önce atlatılan hastalık nedeniyle kazanılan bağışıklığın da korumayacağı yeni bir varyantının ortaya çıkması halinde ne yapılacak?

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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun bir süre önce Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, aşılamalarla eş zamanlı olarak enfeksiyon vakalarının artması halinde, bunun olası bir yeni mutasyonun aşıya karşı direnç geliştirmiş olduğunu gösterebileceğini ifade etmişti.

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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

Braun, söz konusu tezi savunan tek kişi değil. Konu ile yakından ilgilenen bilim insanlarının benzer açıklamaları bazen kulağa fazla telaşlandırıcı, bazen de sadece farazi bir tehlike gibi geliyor.

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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

DW'de yer alan habere göre, Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı uzmanlar, çeşitli virüs türleri üzerinde yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak, nötrleştirici anitkorlara karşı bu virüslerden bazılarının kısmen, bazılarının ise tamamen dirençli oldukları sonucuna varıyor.

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Felaket senaryosu! Mutasyonlu koronavirüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak? Bilim insanları yanıtladı

YENİ MUTASYONLARIN ÖNCÜSÜ GÜNEY AFRİKA MUTANTI

"Güney Afrika varyantı" adı verilen B.1.351 tipi corona virüs, uzmanlara göre "bağışıklıktan kaçış varyantı" denen virüs mutasyonlarının oluşumu için bir temel olabilme niteliği taşıyor. Bu tür kaçış varyantlarının özelliği, corona virüsün ilk haline karşı geliştirilen antikorlar tarafından fark edilmeyecek derecede genetik yapılarını değiştirmiş olmaları.